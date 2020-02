Facebook

Flugblätter wie dieses wurden in der Klagenfurter Innenstadt gefunden © Privat

Für Aufregung und Empörung in den sozialen Netzwerken haben am Wochenende in Klagenfurt gefundene Flyer mit verstörenden Aufrufen gesorgt (siehe Bild). Der Verfassungsschutz ermittelt wegen Verhetzung. Die Urheberschaft des Flugblatts ist bisher noch ungeklärt. Jene Person, die samt Namen, Telefonnummer und Mailadresse als Kontakt für weitere Informationen angeführt wird, hat Anzeige erstattet. Es soll sich bei dem Flyer um eine Art Racheaktion handeln. Der Mann gibt an, die Flugblätter weder geschrieben, noch in Umlauf gebracht zu haben. Wie es aus Polizeikreisen heißt, wird auch wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der „Kontaktperson“ wurden die Reifen aufgestochen.