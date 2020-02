Facebook

© Markus Traussnig

1. Wann findet heuer die Schuleinschreibung statt?

Für das Schuljahr 2020/21 findet die Einschreibung am 29. Februar 2020 statt, die Anmeldungen für die Neue Mittelschule und die Polytechnische Schule erfolgt ab den Semesterferien bis Ende Februar.



2. Gilt in Klagenfurt die Schulsprengelverordnung?

Das Gemeindegebiet von Klagenfurt bildet einen flächendeckenden Schulsprengel, somit ist eine Anmeldung – je nach freien Schulplätzen – an jeder Volksschule möglich. Wohl aber gilt die Schulsprengelverordnung für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Klagenfurt in eine städtische Pflichtschule gehen. Derzeit sind dies 86 Kinder in ganz Klagenfurt. Bei Gymnasien, weiterführenden berufsbildenden Schulen sowie Privatschulen gibt es keine Schulsprengel.



3. In Waidmannsdorf wurde angekündigt, dass Kinder, die in der Nähe der Schule wohnen, bevorzugt behandelt werden. Wie will man hier konkret vorgehen?

„Wenn es in Waidmannsdorf im Zuge der Einschreibung zu einer Überfüllung durch Kinder kommen sollte, welche nicht in unmittelbarer Schulnähe wohnhaft sind, werden Umverteilungen gemäß dem Kärntner Schulgesetz vorgenommen“, erklärt Thomas Valent vom Magistrat der Stadt Klagenfurt. Die Kriterien sind etwa Adresse und Geschwisterkinder. Die Eltern würden einzeln kontaktiert werden. „Gemäß dem Kärntner Schulgesetz haben die Eltern lediglich Anspruch auf einen Schulplatz an der dem Wohnort nächstgelegenen Volksschule.“



4. Gibt es im Herbst noch Unterricht in der Benediktinerschule?

Die derzeitige Volksschule 1 Benediktinerschule siedelt mit Schulbeginn 2020/21 mit allen Klassen in das neu renovierte Gebäude der Westschule. Diese wird künftig unter der Bezeichnung Volksschule 1 Am Kreuzbergl weitergeführt.



5. Ist der Bestand des Horts in der Feldkirchnerstraße durch die neue Volksschule Am Kreuzbergl gefährdet?

Der Hort in der Feldkirchnerstraße bleibt unverändert zur Ausweitung der schulischen Tagesbetreuung bestehen. Der Bedarf an Betreuungsplätzen steigt sogar. Derzeit sind rund 1200 Kinder in den städtischen Horten und rund 1000 Kinder in der schulischen Tagesbetreuung.



6. In St. Georgen am Sandhof gab es Aufregung. Der Schulbus soll gestrichen werden.

„Der Schulbus zwischen St. Georgen und Drasendorf wird bis zu einer übergreifenden Verkehrslösung, für St. Georgen am Sandhof, weiterfahren“, sagt VP-Gemeinderat Siegfried Wiggisser.



7. Im Herbst startet ein bilingualer Zweig an der Körnerschule. Wird dieser zur Dauereinrichtung?

Ab dem Schuljahr 2020/21 soll an der VS Körnerschule ein bilingualer Zweig (Englisch und Deutsch) geführt werden. „Es ist davon auszugehen, dass diese Klasse aufsteigend weitergeführt wird. Ob das im Schuljahr 2021/22 auch der Fall sein wird, ist von der politischen Entscheidung beziehungsweise der Anmeldezahl abhängig“, sagt Valent.



8. In welchen anderen Volksschulen gibt es Sprachangebote?

Slowenisch wird an der zweisprachigen öffentlichen Volksschule 24 Dr. Karl Renner Schule sowie an der privaten Volksschule Hermagoras angeboten.