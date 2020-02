Facebook

Nach Abzug einer Kaltfront steigt der Luftdruck vorübergehend an und der Wind dreht im Tagesverlauf zurück auf südliche Richtungen. Die Bewölkung lockert am Vormittag komplett auf, um dann am Nachmittag wieder deutlich zuzunehmen. Die kurze Wetterbesserung soll man unbedingt für Aktivitäten im Freien ausnutzen. "Wintersport ist nach den zum Teil doch beachtlichen Schneefällen vom Mittwoch sicherlich ein Thema", macht der Wetterfrosch Werner Troger gleich einmal Lust auf eine kleine Skitour am Vormittag. Es bleibt vorerst weitgehend trocken. Nach einer oft frostig kalten Nacht schaffen die Tageshöchsttemperaturen etwa in Paternion rund plus sieben Grad. Allzu kalt ist es damit tagsüber nicht!