Am Mittwoch protestierten rund 250 Bauern vor der Spar-Zentrale in Maria Saal für eine faire Preispolitik, klare Kennzeichnungen von österreichischen Produkten und ein Ende der Rabattschlachten.

Hunderte protestierten vor der Spar-Zentrale © Bauernbund/Thomas Hude

Rund 250 Bauern versammelten sich am Mittwochmorgen beim Herzogstuhl in Maria Saal, um dann geschlossen zur nur wenige Meter entfernten Spar-Zentrale Kärnten und Osttirol zu marschieren. Bei der Protestaktion des Österreichischen Bauernbundes - protestiert wurde in fast allen Bundesländern - in Zusammenarbeit mit den Landesbauernbünden forderte man unter anderem einen höheren Anteil am Endpreis und ein Ende der Rabattschlachten, wie etwa "3+1"-, "2+1"- oder "1+1"-Angebote.