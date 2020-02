Mittwochnachmittag gibt es in der Landeshauptstadt eine Sitzung mit Bürgermeisterin Mathiaschitz, Magistratsmitarbeitern und Stadtpolizeikommandant Jessenitschnig.

© APA/dpa/Marijan Murat

Aufgrund des Corona-Verdachtsfalls in Bad Kleinkirchheim wird man nun auch in der Landeshauptstadt tätig. "Am Nachmittag findet eine Sitzung zur Abstimmung im Zuge des Notfall- und Katastrophenplans statt", sagt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ).