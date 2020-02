Facebook

Günter Brommer (rechts) und sein Team nahmen Abschied vom Fasching 2020 ©

Er hat heuer einen runden Geburtstag gefeiert, der Fasching in Waidmannsdorf und mit ihm der „Lindi“. Aber das hat ihn nicht davor bewahrt, dass er am Ende in Flammen aufgehen musste. Zuvor war es allerdings heiß hergegangen bei einem Umzug, an dem, so der selbst ernannte „Obernarr“ Günter Brommer und sein Team, heuer rund 340 Teilnehmer mitgemacht haben.