Ümit Baran (links) hat große Pläne für sein Lokal. © Markus Traussnig

Gute Nachrichten für Burgerfans: Die „Burger Boutique“ übersiedelt am 17. April an einen neuen Standort mit mehr Platz. „In den neuen Räumlichkeiten in der Lidmanskygasse 25 können wir unseren Gästen circa 32 Sitzplätze bieten“, verrät Inhaber Ümit Baran. Im Sommer wird es einen Gastgarten geben. Da die Küche ebenfalls geräumiger ist, wird auch das Speiseangebot erweitert.

Neben neuen Burgervarianten stehen in Zukunft „Alpen-Adria-“, „Damascus-“ und „Mexiko City-Bowls“ auf der Speisekarte. Am neuen Standort setzt Baran auf warme Farben in den Innenräumen: Die Wände werden mit Ziegeln verkleidet, die Tische sind aus Nussholz und die Sessel erhalten einen roten Anstrich.