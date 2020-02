In Waidmannsdorf sorgen die Narren für Straßensperren, in der Innenstadt wird zu Live-Musik gefeiert.

Meilenstein spielen im Augustin © Schusser

Ab 14 Uhr ziehen am Faschingsdienstag wieder die Narren durch Waidmannsdorf. Beim traditionellen Faschingsumzug werden gut 20.000 Besucher erwartet - und das bei idealen Wetterbedingungen. Die Strecke des Umzugs führt von der Luegerstraße über die Siebenhügelstraße und zurück über die Kanaltalerstraße. Bis zumindest 16.30 Uhr gibt es in diesem Bereich auch Straßensperren. Im Anschluss an den Umzug wird der Fasching verbrannt. Ab 16.30 Uhr wird beim Faschingsgschnas im Gemeindezentrum gefeiert.