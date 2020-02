Facebook

Bestes Wetter ist für den Faschingsdienstag angesagt © Markus Traussnig

Vor Eintreffen einer markanten Kaltfront aus Westen sorgt föhniger Südwestwind zumindest teilweise noch für sonnige Phasen und zudem für ausgesprochen milde Bedingungen. Es bleibt überall bis zum Abend trocken, obwohl die Wolken am Nachmittag gerade im Gebiet westlich von Villach bereits bedrohlicher aussehen. Das bunte Treiben des Faschings steuert auf einen letzten Höhepunkt zu. "Die großen Faschingsumzüge dürften wie geplant und wettermäßig ohne nennenswerte Probleme stattfinden!", zeigt sich der Wetterfrosch Werner Troger sehr zuversichtlich für alle Narren. In manchen Tälern frischt am Nachmittag der Südwind (sog. Jauk-Wind) spürbar auf, wie etwa im Rosental. Nach einer nur örtlich frostig kalten Nacht schaffen die Tageshöchsttemperaturen oft mehr als plus zehn Grad.