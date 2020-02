Zwei Ungarn stehen im dringenden Verdacht, in den letzten Tagen bei einem Elektrounternehmen in Unterkärnten mehrere alte Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.

Die mutmaßlichen Diebe wurden bei einer Verkehrskontrolle angehalten © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr konnten im Zuge einer Verkehrskontrolle in Klagenfurt zwei Ungarn, 32 und 31 Jahre alt, vorläufig festgenommen und zur Einvernahme auf die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße gebracht werden. Die beiden Männer stehen im Verdacht, zwischen 17. und 23. Februar 2020 mehrmals bei einem Elektrounternehmen in Unterkärnten zahlreiche alte Elektrogeräte (Waschmaschinen, Fernseher etc.) im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben.