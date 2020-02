Kleine Zeitung +

Poggersdorf "Zündler" steckten Papiermülltonne in Brand

Feuerwehreinsatz Sonntagabend in einer Siedlung in Poggersdorf. Unbekannte steckten an der Grundstücksgrenze eines Einfamilienhauses eine Papiermülltonne in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.