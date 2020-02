Sachbeschädigungen in der Klagenfurter August-Jaksch-Straße an abgestellten Fahrzeugen.

Auf Seitenspiegel hatten es Vandalen in Klagenfurt abgesehen (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Sonntag in der August-Jaksch-Straße in Klagenfurt sechs Pkw, indem sie bei den abgestellten Fahrzeugen jeweils die rechten Seitenspiegel herunterrissen.

Hinweise erbeten

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Villacher Straße sind unter der Telefonnummer 059133-2587 erbeten.