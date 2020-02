Klagenfurt"Ausländer raus": Verstörende Flyer sorgen für Aufregung

In Klagenfurt werden laut Twitter-Usern per Flugblätter Leute gesucht, die dabei helfen sollen, "Ausländer loszuwerden". Mit Kontaktdaten und Treffpunkt. Die Polizei ermittelt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieses Flugblatt macht laut Twitter-Usern in Klagenfurt die Runde © Screenshot

Der rechtsextreme Terroranschlag in Hanau, bei dem zehn Menschen ihr Leben verloren haben ist keine zwei Tage her, da machen in Klagenfurt verstörende Flugblätter die Runde. "Ausländer raus aus Kärnten" ist darauf zu lesen. Der darauffolgende Text wird im Angesicht der Todesopfer in Hanau zynisch und verachtend. Es werden Menschen gesucht die dabei helfen, "Ausländer so schnell wie möglich loszuwerden."