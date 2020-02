Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hotel-Familie Elke, Ulrike und Iris Pranter © Markus Traussnig

Wer in letzter Zeit einen Spaziergang in der Wörthersee-Ostbucht unternommen hat, dem ist es wohl schon aufgefallen: Das Hotel „Plattenwirt“ hat aufgestockt. Zwei ganze Stockwerke wurden in Holzbauweise errichtet. Dadurch erstreckt sich das Gebäude jetzt über fünf Etagen. Auch sonst blieb kaum ein Stein auf dem alten: Die Wände wurden verstärkt, um die zusätzlichen Stockwerke zu tragen, zwei neue Lifte wurden eingebaut. Das Gebäude wird in Zukunft auch durch einen Eingang auf der Rückseite, also vom Strandbad-Ausweichparkplatz aus, betretbar sein. Insgesamt werden sechs Millionen Euro in den Umbau investiert. „Wichtig war, eine moderne Linie zu schaffen und bestehende Zimmer zu vergrößern“, sagt Hoteleigentümerin Ulrike Pranter. Alle Zimmer haben jetzt Seeblick und sind mit Fußbodenheizung ausgestattet.