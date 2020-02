Facebook

Am Sonntag strömt immer noch recht milde Luft zu uns ins Land. In der vorherrschenden West- bis Nordwestströmung ist jedoch eine Luftmassengrenze eingelagert und diese nähert sich langsam. Es scheint tagsüber immer wieder die Sonne, länger vor allem in den südlichen Landesteilen.

Vom Norden her ziehen aber auch Wolkenfelder durch, die im Laufe des Tages etwas dichter werden und so die Sonne öfter stören dürften. Dabei sollte es aber bis zum Abend trocken bleiben. "Der Sonntag bietet für Unternehmungen recht günstige Bedingungen und man sollte den Tag für einen Ausflug nützen", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen in den Niederungen erreichen zum Beispiel in Ferlach Werte um plus zwölf Grad.