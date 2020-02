Das Wetter zeigt sich vor allem tagsüber sehr sonnig und die Temperaturen steigen am Nachmittag auf bis zu 14 Grad plus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt am Samstag unser Wetter. Zudem strömt vom Westen her auch recht milde Luft Richtung Alpen. Diese bringen vor allem zu Beginn des Tages auch ein paar hoch liegende, harmlose Wolkenfelder mit, welche die Sonne auch einmal etwas mehr schwächen könnten. Tagsüber setzt sich dann die Sonne wieder zunehmend besser durch und somit bietet der Tag recht günstige Bedingungen für Unternehmungen. "Die vergleichsweise milde Luft belastet aber leider auch manche Wetterfühlige, die zu niedrigem Blutdruck neigen. Diese klagen daher auch eher über Kopfschmerzen oder Schwindelattacken", prophezeit Reinhard Prugger, Meteorologe vom Wetterdienst meteo experts. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Wernberg auf Werte nahe plus 14 Grad.