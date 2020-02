Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit einem Hammer klopft Reinhold Glantschnig den Wurzelanlauf ab © KLZ/Markus Traussnig

Ausgerüstet mit einem Tablet sind Mitarbeiter der Abteilung Stadtgarten des Magistrats heute in der Bahnhofstraße in Klagenfurt im Einsatz. Reinhold Glantschnig und Klaus Dobringer gehören dem Arbeitsbereich „Baum und Wald“ an. Sie sind Gärtnermeister mit einer Zusatzausbildung und arbeiten als zertifizierte Baumkontrolleure. Das Stadtgartenamt kümmert sich um rund 15.500 Bäume, die sich entlang von Straßen, in Parks und auf Friedhöfen befinden. Für jeden einzelnen dieser Bäume muss gewährleistet sein, dass sie keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen. „Deshalb müssen sie regelmäßig kontrolliert werden“, sagt Abteilungsleiter Heinz Blechl.