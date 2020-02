Mann verhaftet 36-Jähriger drohte damit, Frau und Kinder in die Luft zu sprengen

Ein Streit ist Donnerstagabend in Klagenfurt eskaliert. Die Polizei musste einen 36-jährigen Marokkaner festnehmen, der eine 31-jährige Frau bedroht hatte.

Polizeieinsatz am Abend in Klagenfurt © Eder

Polizeieinsatz Donnerstagabend in Klagenfurt. Gegen 21.10 Uhr bedrohte ein 36-jähriger Mann aus Marokko in seiner Unterkunft eine 31-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirch mit dem Umbringen. Dem Ganzen war eine kurze verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Der 36-Jährige drohte der Frau auch, dass er sie und ihre Kinder in die Luft sprengen werde.