© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Eine bei uns im Land kaum wetterwirksame Kaltfront zieht in den Morgenstunden und am Vormittag an der Alpennordseite rasch nach Osten weiter. Hinter dieser Schlechtwetterfront steigt der Luftdruck rasch wieder an und das Wetter stabilisiert sich überall. Zunächst sind vor allem nach Norden hin ein paar dickere Wolkenfelder möglich. Nach Süden hin ist es jedoch bereits sonniger. Tagsüber setzt sich dann überall in unserem Land sehr sonniges Wetter durch und die meisten Wolken lösen sich auf. "Vor allem die Nachmittagsstunden sollten daher sehr freundliches und somit zumeist sonniges Wetter bringen", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag zum Beispiel in Villach auf Werte nahe plus zwölf Grad.