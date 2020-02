Wegen der besonderen Zahlenkombination finden in Klagenfurt heute fünf Mal so viele Hochzeiten wie üblich statt. Termine waren schon vor einem halben Jahr ausgebucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 20.02.2020 ist ein besonderes Hochzeitsdatum. © (c) BillionPhotos.com - stock.adobe.com

Das Klagenfurter Standesamt verzeichnet heute einen ungewöhnlichen Ansturm: 10 Hochzeiten werden am 20. Februar 2020, in der Landeshauptstadt stattfinden. Zum Vergleich: "Üblicherweise werden unter der Woche nur ein bis zwei Hochzeiten durchgeführt", sagt Evelin Burgstaller vom Klagenfurter Standesamt. Der Grund für die hohe Anzahl an Heiratswilligen: "Die Zahlenkombination aus den vielen Zweiern", erklärt Burgstaller. Dadurch prägt sich das Datum nicht nur besonders gut ins Gedächtnis ein: "Die Zahlen strahlen eine gewisse Harmonie aus", so die Standesbeamtin. Auch der Aberglaube aufgrund der Numerologie spiele eine Rolle: "Viele Paare denken, dass so viele gleiche Ziffern nur Glück bringen können."