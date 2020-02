Facebook

Ein Zwischenhoch bemüht sich am Donnerstag um unser Wetter. Im Norden der Alpen zieht jedoch eine Warmfront durch, die auch ein paar Wolkenfelder zu uns schicken sollte. Daher scheint die Sonne nur zum Teil länger. Es bleibt aber trocken und die Bedingungen für Unternehmungen in der Natur sind doch recht passabel. "Mit der Warmfront kommt vor allem in der Höhe auch wieder langsam milde Luft ins Land", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden in den Niederungen zum Beispiel in Finkenstein auf Werte bis nahe plus zehn Grad. Es ist somit weiterhin zu mild für die Jahreszeit.