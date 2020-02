Startschuss noch heuer?Eishalle mit Sporthotel um 4,5 Millionen Euro in Ferlach geplant

Kommende Woche wird der Gemeinderat in Ferlach ein Millionenprojekt für den Sport behandeln. Gibt es grünes Licht, entsteht im Rosental eine hochmoderne Eishalle samt angeschlossenem Hotel.

Mario Kulnig betreibt derzeit in Poggersdorf eine Halle mit synthetischem Eis © Hannes Krainz

Am kommenden Mittwoch findet in Ferlach eine Gemeinderatssitzung statt. Eine solche gehört zum Standardprogramm. Anträge werden beschlossen, Budgets, Umwidmungen, Bauland, Grundverkäufe und Wünsche von möglichen Investoren behandelt. Hier zuzuhören ist diesmal auch aus sportlicher Sicht spannend. Nicht für Ferlach, sondern für ganz Österreich. Denn der mittlerweile geschliffene Eishockey-Platz in Ferlach soll weichen. Stattdessen könnte hier ein Millionenprojekt entstehen, ein Lichtblick für den Eishockey-Sport im Land.