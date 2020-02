Facebook

Die Villacherin Maria Kravanja baute einen Wohnwagen zum neuen Zuhause um © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Eigentlich, sagt Maria Kravanja (21), sei sie eine Theoretikerin und habe von handwerklicher Arbeit keine Ahnung. Sie studiert an der Universität Klagenfurt Kulturwissenschaften, möchte später beruflich vielleicht auch etwas an der Uni machen. Eine Idee, die bereits vor vier Jahren aufgekeimt ist, wollte sie dann aber doch verwirklichen: Nämlich sich selbst ein kleines Refugium schaffen und zwar in Form eines „Tiny House“. „Ein Minihaus für mich allein, wo ich selbstständig und unabhängig leben kann“, sagt Kravanja.