In Graz muss für E-Autos bald eine Gebühr gezahlt werden. Zurückhaltung herrscht in Klagenfurt.

Nicht nur an E-Tankstellen parken E-Autos in Klagenfurt gratis © KLZ/Markus Traussnig

Die Stadt Graz hat in puncto gratis Parken für E-Autos die Reißleine gezogen. Der Grund: Die Zahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge, die in der Stadt mit einer Ausnahmegenehmigung kostenlos in der blauen und grünen Zone parken dürfen, ist stark gestiegen. Aktuell gibt es mehr als 4000 Ausnahmegenehmigungen. Die neue Regelung sieht vor, dass Lenker nur mehr zwei Jahre nach der Erstzulassung des E-Autos um eine Ausnahmegenehmigung für kostenloses Parken ansuchen können. Ende des Jahres laufen viele Genehmigungen aus. Damit wird die Zahl der potenziellen Gratisparker mit einem Schlag deutlich sinken.