Das Wetter zeigt sich unbeständig, einzig in Richtung Klagenfurt kann es den ganzen Tag über trocken bleiben. Die Tageshöchstwerttemperaturen sinken ein wenig und betragen bis zu cirka 9 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung/ Markus Traussnig

Das Zwischenhoch wird bereits wieder abgebaut und von Westen her rückt die nächste Kaltfront näher. Die Wolken überwiegen, vereinzelt wird es auch ein wenig regnen oder schneien. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 900 Meter. Einzig in Richtung Klagenfurt kann es bis zum Abend gänzlich trocken bleiben. Es herrscht damit unbeständiges Freizeitwetter vor. Man muss auf jeden Fall flexibel sein. "Den Regenschutz braucht man in manchen Orten zumindest vorübergehend!", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger. Mit Tageshöchsttemperaturen von cirka 9 Grad ist es etwas kühler als zuletzt. Trotzdem bleibt es zu mild für Februar!