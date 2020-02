Facebook

Die Blumenbeete der Stadt werden bereits gegossen © (c) Markus Traussnig

So trocken und warm wie im Winter 2019/2020 war in den letzten Jahren selten. In vielen Teilen Kärntens gab es bis Februar nur 10 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags. Der niederschlagsarme Winter hat nun Folgen: Viele Gehölze treiben bereits jetzt, sehr verfrüht, aus der winterlichen Ruhephase. Der Stadtgarten nimmt daher bereits diese Woche den Gießbetrieb auf. Dabei stehen die in den letzten Pflanzperioden frisch gepflanzte Junggehölze im Focus.