Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Obdachlosenheim in der Bahnstraße könnte bald aufgelassen wergen © KLZ/Markus Traussnig

Wenn die Sonne im Winter hinter den Sattnitzbergen verschwindet, gehen in der Notschlafstelle in der Bahnstraße die Lichter an. Täglich von 18 bis 9 Uhr finden hier Klagenfurts Obdachlose einen sicheren und warmen Platz zum Schlafen. 65 Betten gibt es, 25 davon für Frauen.