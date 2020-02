Zwei Tanzpaare aus Kärnten leben ihren Traum und eröffnen den Wiener Opernball am Donnerstag. Erstmals wird auch gesungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Julia Pühringer-Chrysanthos, Alexander Vidoni, Iris Huber, Hannah Isadora Huditz und Michael Sigot (von links) © HPhoto - Hannes Pacheiner

Er gilt als Ball der Bälle. Der Wiener Opernball in der Staatsoper, der Jahr für Jahr die Blicke weit über Österreichs Grenzen auf sich zieht und am Donnerstag wieder jede Menge Prominenz in die Logen und aufs Tanzparkett führt.