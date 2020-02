Facebook

Immer wieder wird bei dem Bahnübergang die Geduld der Verkehrsteilnehmer auf die Probe gestellt © Privat

Der Bahnübergang in der Waidmannsdorfer Straße stellt die Geduld der Verkehrsteilnehmer immer wieder auf den Prüfstand. Erst kürzlich wartete eine Autofahrerin in der Früh 25 Minuten. „Ich musste in der Schule anrufen, dass mein Kind zu spät kommt“, schildert die Frau. In Situationen wie diesen fragen sich die Menschen, wann die geplante Unterführung errichtet wird. „Für die Stadt ist das ein absolut notwendiges Projekt“, sagt Verkehrsreferent Stadtrat Christian Scheider (FPÖ). „Demnächst wird mit der Planung begonnen“, sagt ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer. Stadt und ÖBB teilen sich die Kosten für die Detailplanung, die sich auf 230.000 Euro belaufen. „Die Planung soll heuer fertig sein“, sagt Hofer. Dann werde man wissen, wie viel die Errichtung der Unterführung kosten wird. „Wenn die Detailplanung abgeschlossen ist, können wir Gespräche über die Finanzierung führen“, sagt Scheider.