Diese E-Lastenfahrräder sind jetzt in Klagenfurt und Villach unterwegs (Sujetbild) © Tier Mobility

Seit Kurzem sieht man in Klagenfurt und Villach Lastenfahrräder des E-Scooter-Anbieters Tier Mobility in der Stadt. Was hat es mit diesen auf sich? "Wir haben auf CO2-neutral umgestellt", sagt Jakob Orgonyi. Die Diesel-Lieferwagen, mit denen bislang die E-Scooter transportiert wurden, gehören der Vergangenheit an. Mit den ebenfalls elektrobetriebenen Lastenfahrrädern fahren die Mitarbeiter zu den E-Scootern und tauschen bei diesen die Akkus aus.