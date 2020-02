Der Vorfall ereignete sich am Sonntag in Tuderschitz in der Gemeinde Moosburg. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

In diesem Zustand fanden die Vereinsmitglieder des FC Karawankenblick Sonntagfrüh den Rasen vor © Erfried Feichter/FC Karawankenblick

"Wer macht so etwas", fragt man sich derzeit in Moosburg. Am Sonntag irgendwann zwischen Mitternacht und 6 Uhr früh hat ein bislang Unbekannter mit einem Pkw tiefe Spuren auf dem Fußballplatz des FC Karawankenblick in Tuderschitz gezogen. "Wir haben hier alles mit eigenen Händen aufgebaut - das Vereinshaus, die Flutlichtanlage und auch den Fußballplatz", ist Obmann Erfried Feichter sehr verärgert.