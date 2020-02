Kleine Zeitung +

Zwei Brände am gleichen Ort Ist im Osten von Klagenfurt ein Brandstifter unterwegs?

Montagmorgen geriet ein Abstellplatz für Mülltonnen sowie ein dort abgestellter Kleintransporter aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Bereits am Freitag brannte eine Hecke in unmittelbarer Umgebung. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.