Drei Feuerwehren rückten Samstagabend zu einem Einfamilienhaus in Ebenthal aus. Die Bewohner, die sich im Wohnzimmer befanden, bemerkten den Brand erst, als Rauch durch die Tür gedrungen war.

Durch das Eingreifen des Familienvaters wurde wohl Schlimmeres verhindert © FF Zell/Gurnitz

Überhitztes Öl führte Samstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in Ebenthal. Es war kurz nach 20 Uhr, als das Feuer in der Küche eines Einfamilienhauses ausbrach. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer beim Essen. Sie bemerkten den Brand erst, nachdem Rauch durch die geschlossene Küchentüre in das Wohnzimmer gedrungen war. Daraufhin flüchteten sie auf den Balkon.