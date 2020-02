In Klagenfurt Autofahrer raste mit 131 km/h durch 70er-Zone

In Klagenfurt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Raser war fast doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs © Weichselbraun

Ein 25-jähriger Mann aus Klagenfurt war am Freitag kurz nach 16 Uhr mit seinem Auto in der Klagenfurter August-Jaksch-Straße unterwegs. Dabei drückte er ordentlich auf das Gaspedal. Anstatt der erlaubten 70 km/h war er in Fahrtrichtung Villach mit 131 km/h unterwegs.