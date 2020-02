Stahlseil übersehen Polizist bei Fahndung nach Jugendlichen schwer verletzt

Facebook

Die Schnittwunde wurde im UKH versorgt © Markus Traussnig

Drei bis dato unbekannte Jugendliche traten Donnerstagnachmittag in der Karfreitstraße in Klagenfurt auf das Fahrzeug eines 35-jährigen Mannes ein. Im Anschluss flüchteten sie. Bei der Fahndung übersah ein Polizeibeamter ein Stahlseil und kam zu Sturz. Er erlitt eine schwere Schnittwunde in der Bauchgegend und musste im UKH behandelt werden.