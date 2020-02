Facebook

Kunst, Kulinarik und die Natur wird in Klagenfurt geschätzt © Markus Traussnig

Klagenfurt also. Glaubt man einer Online-Umfrage unter 5000 Österreichern, ist die Kärntner Landeshauptstadt die lebenswerteste ihrer Art. Man könnte jetzt einwenden: Villach ist halt keine Landeshauptstadt. Und bei einer Konkurrenz wie Linz und St. Pölten hat man es nicht schwer. Aber: Man soll die kleinen Erfolge nicht kleiner reden. Oder gar versuchen, sie zu analysieren und zu verstehen. Macht man das doch, hat man wenigstens einen Grund zum Schmunzeln. Im Bundesländer- und Bezirksvergleich liegen Tirol und Imst voran. Dort gibt es weniger Billa-Supermärkte als sonst wo in Österreich. Warum dieser Umstand interessiert? Weil Billa besagte Studie in Auftrag gegeben hat. Jedweder Zusammenhang zwischen Studienergebnis und der Billa-Dichte wird aber natürlich in Abrede gestellt. Und zur Erinnerung: Die Konkurrenten heißen Burgenland und Mistelbach.