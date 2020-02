Facebook

Die Sanierung der Volksschule biegt in die Zielgerade © KLZ/Markus Traussnig

Während die Sanierung der Volksschule in die Zielgerade geht, nimmt ein anderes Großprojekt in Moosburg Fahrt auf: die Umsetzung des Bildungscampus. „Jetzt erfolgt die Ausschreibung für die Mensa und die Sporthalle“, sagt Bürgermeister Herbert Gaggl (ÖVP). Geplant ist, dass im Sommer mit den Arbeiten begonnen wird. So muss zunächst die alte Turnhalle abgerissen werden. Gaggl unterstreicht: „Der Bildungscampus muss ein Begegnungszentrum für alle werden.“