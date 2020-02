Facebook

Wer hinauf will, muss zu Fuß gehen © KLZ/Weichselbraun

Seit Mitte November ist der Lift des Pyramidenkogel-Turms außer Betrieb. Damals riefen zwei Besucher auf Ebene 10 den Lift. Noch bevor sie einsteigen konnten, fuhr der Aufzug auf Ebene 10 bei geöffneter Tür ohne Fahrbefehl nach oben. Der Lift fuhr so lange nach oben, bis das Gegengewicht am Puffer aufgesessen ist. Seit jenem Tag hing der Lift in der Fangvorrichtung in der zwölften Etage fest. Bis zur Vorwoche - von 3. bis 5. Februar wurden Wartungsarbeiten durchgeführt. "Der Lift ist aus der Fangvorrichtung gehoben worden", sagt der Keutschacher Bürgermeister Karl Dovjak und fügt hinzu: "Jetzt muss die Ursache geklärt werden."