In Mehrparteienhaus in Klagenfurt eskalierte ein Nachbarschaftsstreit. Dabei verletzte ein Rumäne (26) einen 45-jährigen Mann mit einem Taser. In der Wohnung des 26-Jährigen fand die Polizei auch Cannabis. Er wird angezeigt.

Polizei fand bei Rumänen frische Cannabispflanzen © APA

Am Mittwoch um 1.15 Uhr in der Nacht eskalierte in einem Mehrparteienhaus in Klagenfurt ein Nachbarschaftsstreit zwischen einem dort wohnenden 26-jährigen Rumänen und einem 45-jährigen Klagenfurter. Der Rumäne attackierte seinen Kontrahenten mit seinem sogenannten Taser, einem Elektroschockgerät. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.