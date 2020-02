Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Leserreporter/Hannelore Joliet

Im Einflussbereich einer nordwestlichen Höhenströmung beginnt der Luftdruck nun stärker zu steigen. "Das Orkantief Sabine, welches uns zuletzt nur am Rande gestreift hat, verliert nun nachhaltig an Einfluss auf unser Wettergeschehen", verspricht der Wetterexperte Werner Troger.

Der Mittwoch verläuft daher recht sonnig und der Wind lässt zudem nach. Nur vorübergehend zeigen sich noch ein paar stärkere Wolkenfelder am Himmel. Es sind Tageshöchstwerte bis über +10 Grad zu erwarten mit den höchsten Werten im Raum Villach. Durch den Wind fühlt sich das Ganze allgemein kälter an. Oben auf den Bergen bleibt es in Summe am windigsten.