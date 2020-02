Der runde Geburtstag wird am Sonntag im Rahmen des Festgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Martin am Ponfeld gefeiert. Dort ist Felsberger seit dem Jahr 1982 tätig.

Felsberger wurde 1995 zum Bischöflichen Konsistorialrat ernannt © Pressestelle/Gert Eggenberger

Seit dem Jahr 1982 ist Provisor Konsistorialrat Herbert Felsberger für die Pfarre St. Martin am Ponfeld verantwortlich. Am Freitag feiert der Geistliche einen runden Geburtstag, seinen 90. Dieses Jubiläum wird am Sonntag, dem 16. Februar, um 9 Uhr im Rahmen eines Festgottesdienstes in der Pfarrkirche St. Martin am Ponfeld gefeiert. Musikalisch umrahmt wird dieser besondere Gottesdienst von der Singgemeinschaft Ponfeld. Im Anschluss wird zu einer Agape eingeladen.