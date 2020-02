Im März geben sich bekannte Größen des Musik-Business die Klinke in die Hand. Neben Francine Jordi, Oliver Haidt, Reinhold Bilgeri sollen auch Matakustix und Lemo für ein volles Haus sorgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kärntner Chartstürmer Matakustix treten am 27. März auf © KLZ/Markus Traussnig

Im Vorjahr wurde damit begonnen, heuer wird das neue Konzept fortgesetzt: Zur Belebung der Vorsaison finden auch heuer wieder Veranstaltungen im Congress Center in Pörtschach statt. Den Auftakt machen am 20. März Francine Jordi und Oliver Haidt. Die Schweizer Schlager-Queen hat unter anderem ihre neue Single "Da geht noch mehr im Gepäck". Neues gibt es auch von Haidt. Er bringt sein aktuelles Album "Für eine Nacht" mit nach Pörtschach. Einen Tag später, am 21. März, beehrt "Rockprofessor" Reinhold Bilgeri mit seiner Band die Wörthersee-Gemeinde. Seit Ende der 1960er-Jahre ist Bilgeri ein fixer Bestandteil der österreichischen Musikszene.