Einzelsportler wie auch Mannschaften wurden am vergangenen Freitag mit Ehrenzeichen in Gold und Silber geehrt.

Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, Thomas Koch, Jasmin Ouschan, Vizebürgermeister Wolfgang Germ, Walter Zettinig (Rad-Triathlos-Mountainbike), Lukas Pullnig, Pfeiler (von links) © Stadtpresse/Walter Fritz

Erfolgreiche Einzelsportler, Mannschaften und verdiente Funktionäre wurden am vergangenen Freitag im VIP-Raum des Wörthersee Stadions vor den Vorhang geholt und mit Sportehrenzeichen gewürdigt. Erstmals fand die Verleihung der Sportehrenzeichen im Rahmen eines Neujahresempfangs der Dienststelle Klagenfurt Sport statt. Sportreferent Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler kündigte in seiner Rede an, dass nach den im Vorjahr durchgeführten Sanierungen von Sportstätten auch in diesem Jahr wieder Maßnahmen bei der Infrastruktur umgesetzt werden.