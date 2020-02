Facebook

Der Ausblick aus der Skybar auf den Neuen Platz © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Rund 23 Millionen Euro investierte die Lilihill Gruppe in den letzten drei Jahren in das Traditionshaus „Moser Verdino“ in der Klagenfurter Burggasse. Abgesehen von der Denkmalgeschützten Fassade und dem Stiegenhaus blieb im Hotel (fast) kein Stein auf dem anderen. „Wir haben auf das reduziert, was die Kunden wollen: Ein Bett in einem schönen Zimmer, dazu ein gutes Frühstück“, sagt Direktorin Nathalie Lorenz. Einen Wellnessbereich, Seminarräume oder gar ein Restaurant sucht man vergeblich. „Auch weil es unsere Kunden nicht wollen. Wir sind ein Business-Hotel, die Leute wollen sich nicht binden lassen.“