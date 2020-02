Kleine Zeitung +

Orkanböen auf den Bergen Ausläufer des Sturmtiefs "Sabine" treffen auf Kärnten

Sturmtief "Sabine" verschont auch Kärnten nicht. Auf den Bergen wurden bereits Orkanböen mit bis zu 120 km/h gemessen, in Klagenfurt könnten es am Nachmittag zwischen 50 und 60 km/h werden. Skilifte stehen zum Teil still.