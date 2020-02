Facebook

Die Raststätte Marche an der Autobahn A2 bei Techelsberg wird umgebaut © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Der Frage, ob die Marché Raststation am Wörthersee das größte Lokal Kärntens ist, weicht Betriebsleiter Thomas Buchwitz aus. Aber er nennt eine Zahl, die die Dimension des Betriebes veranschaulicht: „Am Ende eines Tages stehen bei uns 2000 Transaktionen zu Buche.“ Man kann also von zumindest 3000 Gästen ausgehen, die an einem Hochsaisontag in Techelsberg einkehren.