Das Wetter ist weiterhin sehr sonnig und besonders am Nachmittag ist mit milden Temperaturen zwischen +3 und +8 Grad zu rechnen. Am Samstag bestimmt weiterhin ein Hochdruckgebiet das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei ist die bei uns lagernde Luft auch eher trocken. In der Früh kann es aber an manchen Flüssen und Seen etwas Nebel geben. Tagsüber ist es dann sehr sonnig und es gibt am Himmel kaum Wolken zu sehen. Dazu steigen die Temperaturen nach einer frostigen Nacht tagsüber deutlich an.