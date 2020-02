Fasching in Ferlach

Seppi Zenkl und Friedrich Schager (von links) im Stück "Zwa Zellana Theologiestudenten beim Ibn" © Stephan Schild

Die erste stehende Ovation ließ nicht lange auf sich warten. Beim dritten Sketch war es soweit. Das Publikum der Premiere der Ferlacher Faschingssitzung zerschob sich vor Lachen. Seppi Zenkl und Friedrich Schager hielten in „Zwa Zellana Theologiestudenten beim Ibn“ ihre Kanzelpredigt. Die Gäste mussten sich zum Mitbeten der Litanei erheben. Als „Der Steirer“ scherzt Zenkl danach auch wieder in seiner Traditionsrolle mit einem Achterl Rotwein in der Hand.