Blick vom Pyramidenkogel über den Wörthersee Richtung Dobratsch © (c) Weixxx Weichselbraun Helmuth

Am Freitag bestimmt kräftiger Hochdruckeinfluss ganz eindeutig das Wettergeschehen. Somit scheint tagsüber nach der Auflösung nur sehr vereinzelter Nebelbänke die Sonne und es sind auch kaum Wolken am Himmel zu erwarten. Dabei ist es in den Morgenstunden in den Niederungen zumeist sehr frostig. Bis zum Nachmittag steigen dann aber die Temperaturen deutlich an und erreichen ein Niveau, welches doch deutlich über den Normalwerten für Anfang Februar liegt. So erwarten wir Höchstwerte bis nahe +8 Grad.

"In den höher gelegenen Skigebieten ist es vergleichsweise noch milder und man muss daher in den Nachmittagsstunden nicht wirklich frieren", gibt sich Reinhard Prugger, Meteorologe bei privaten Wetterdienst erfreut.