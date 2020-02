Facebook

Am 28. Februar nächsten Jahres schreiten die KärntnerInnen wieder zur Wahlurne © eb-picture - stock.adobe.com

Am 28. Februar nächsten Jahres schreiten die KärntnerInnen zur Wahlurne. An jenem Tag finden wieder Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Landein landaus sind die Vorwehen bereits spürbar. Eine Frage drängt sich in den Vordergrund: Wie entscheiden sich die amtierenden Bürgermeister? Treten sie wieder an, danken sie ab oder müssen sie noch überlegen?